В России впервые с начала мая выявлено меньше 8 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 7 843 заболевших COVID-19 в 84 регионах — это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания с начала мая (1 мая суточный прирост составил 7 933 инфицированных), сообщает оперштаб.

Общее число заболевших в стране возросло до 553 301 человека. В мировом рейтинге Россия стабильно удерживает третью строчку по этому показателю. Лидерами остаются Соединенные Штаты (2 130 000 инфицированных) и Бразилия (923 000 человек).

Из общего числа заболевших в России 304 342 человек уже выздоровели — это каждый третий (в том числе 10 036 человек были выписаны за последние сутки). 7 478 пациентов скончались от коронавирусной инфекции. Продолжает пока болеть 241 481 человек.

В Москве зарегистрировано 1 065 новых случаев COVID-19 за сутки, общее заболевших увеличилось до 209 745 человек. Умерло от заболевания 3 434 пациента, 128 385 человек полностью выздоровели. В активной фазе заболевания находятся 77 926 человек.