ММА. Очередным соперником Олейника на турнире UFC станет Льюис

Российский мастер смешанных единоборств Алексей Олейник узнал имя своего следующего соперника на турнире ведущей американской лиги UFC. 8 августа наш тяжеловес встретится с четвертым номером рейтинга этой организации темнокожим Дерриком Льюисом.

"Получил новый контракт на бой. 8 августа, главный бой вечера, Деррик Льюис. С богом", – сообщил сам Олейник своим подписчикам в социальной сети Instagram. Этот поединок станет для нашего бойца 13-м в рамках турниров UFC. В последнем по времени бою Алексей оказался сильнее бразильского супертяжа Фабрисиу Вердума.

Льюис проведет против Олейника свой 18-й бой в рамках американской лиги. В последнем поединке он выиграл у шведа Илира Латифи. Ранее Деррик встречался в рамках UFC с двумя россиянами – с Шамилем Абдурахимовым (2016) и Александром Волковым (2018), — и обоих победил досрочно за счет ударов руками.