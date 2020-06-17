В Башкирии осуждены виновники взрыва на заводе "Уфанефтехим". Как передает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РБ, Орджоникидзевский районный суд Уфы признал пятерых сотрудников нефтеперерабатывающего комплекса виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте.

Как известно, в июле 2016 года на территории филиала ПАО АНК "Башнефть" произошел взрыв газовоздушной смеси и разлив нефтепродуктов. Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. В результате ЧП погибли шесть работников, двое получили телесные повреждения.

Свою вину в произошедшем подсудимые не признали. Судом им назначено наказание от 3 до 5 лет колонии-поселения.