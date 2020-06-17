Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено

Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля. Причина переноса — неявка Кокорина и Мамаева в суд.

Александр и Павел в настоящее время готовятся к возобновлению сезона в составе "Сочи" и "Ростова", поэтому не смогли прибыть на заседание суда. Защита сопроводила свое ходатайство письмами из клубов. Также поездка в Москву могла быть сопровождена риском заразиться коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за драку в центре Москвы. Футболисты отбыли наказание и теперь намерены добиваться пересмотра обвинительного приговора.