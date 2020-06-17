В Ачинске девочка бегала по двору и попала под машину. Видео

В Ачинске играющая во дворе жилого дома девочка выбежала под колеса автомобиля, за рулем которого сидела 33-летняя женщина.

В ГИБДД Красноярского края сообщили, что ребенок получил травмы и после осмотра врачами оставлен лечиться дома.

По информации полицейских, родителей девочки в ближайшее время навестят инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить, почему ребенку не была обеспечена безопасность во время прогулки.