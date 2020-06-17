После беспорядков в Дагестане задержаны десять азербайджанцев

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана.

В понедельник около 400 азербайджанцев, размещенных из-за ситуации с коронавирусом в палаточном лагере в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана, перекрыли трассу "Кавказ" и устроили беспорядки. Так они решили выразить недовольство тем, что им не дают выехать на родину.

На место происшествия были стянуты силы МВД и пограничного управления ФСБ России по республике. Протестующие вступили в потасовку с российской полицией.

В ходе столкновений пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, также повреждено пять служебных автомобилей. Ущерб оценивается на сумму около 400 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

По факту беспорядков возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Умышленное повреждение чужого имущества". В полицию были доставлены около 90 граждан Азербайджана, 10 из них были задержаны. Ход проверки прокурором Дагестана Алексеем Ежовым был взят на контроль.

В Дагестан прибыла делегация из Азербайджана для возвращения своих граждан на родину. 155 азербайджанцев уже вывезли домой спецрейсами.