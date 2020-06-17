В Chrome OS добавят возможность запускать Windows-приложения

Недостаток востребованных пользователями сторонних приложений для платформы Chrome OS всегда был главным минусом операционки Google. Устав ждать, когда у разработчиков дойдут руки до поддержки хромбуков и надеясь все-таки пробиться на корпоративный рынок, Google попробует решить проблему через новое партнерство.

В компании Parallels, известной как один из ведущих поставщиков решений для запуска Windows на компьютерах с macOS, объявили о планах к осени этого года реализовать в сотрудничестве с Google полную поддержку Windows-приложений в Chrome OS на корпоративных устройствах.

Возможность запускать специализированные Windows-приложения, от которых зависят важнейшие бизнес-процессы, а также полноценную версию Microsoft Office может сделать недорогие устройства на Chrome OS востребованными у корпоративных клиентов. Пока значимого успеха хромбуки добились лишь на рынке устройств для образовательных организаций.

Как именно будет реализована поддержка в Chrome OS Windows-приложений, Parallels пока предпочитает не раскрывать, при этом обещая "бесшовно добавить полнофункциональные приложения для Windows, включая Microsoft Office, на хромбуки для предприятий". Главное: пока неясно, будет ли та же возможность доступна индивидуальным пользователям компьютеров на Chrome OS, или поддержка Windows-приложений заработает лишь на корпоративной ИТ-инфраструктуре.