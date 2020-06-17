Мишустин отменил более 450 советских актов

Свыше 450 актов советских госорганов признаны недействительными в рамках "регуляторной гильотины", сообщила пресс-служба правительства.

Отменены 450 актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений: они утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Эти документы приняты с 1946 по 1991 годы и уже устарели. Среди них правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Отменен и приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.

Ревизия устаревших актов поможет систематизировать российское законодательство. Эта работа – часть комплекса мероприятий в рамках механизма "регуляторной гильотины". Этот пакет мер предусматривает отмену с 1 января 2021 года всех необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата.

В январе 2020 года правительство отменило более 1,2 тысячи устаревших актов, в феврале 2020 года - еще свыше 3,6 тысячи актов СССР.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая называется "регуляторная гильотина", позволит бизнесу преодолеть административные барьеры, мешающие двигаться вперед, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Но он призвал с осторожностью отменять акты в рамках "регуляторной гильотины": "Можно ведь всё так поотменять".