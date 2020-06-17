В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью.

В пресс-службе ГУВД Московской области сообщили агентству ТАСС, что семья, где произошла трагедия, числилась благополучной.

По предварительной информации, мужчина был ранен в грудь кухонным ножом.