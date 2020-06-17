Пьяный таксист, сбивший четверых подростков, арестован. Как передает ГТРК "Башкортостан", ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка, произошло накануне в Иглино. 37-летний Динар Мигранов по решению суда проведет в СИЗО два месяца, пока ведется следствие.

По информации пресс-службы ГИБДД, ребята - две девочки и два мальчика — шли по обочине дороги, когда на них налетел автомобиль. Водитель, сильно превысивший скорость. как оказалось позже, был сильно пьян. В итоге дети оказались в кювете с серьезными травмами. Мальчик 15 лет госпитализирован в уфимскую больницу, он в реанимации. Шестиклассника с гипсом отпустили домой. Он в шоке от случившегося на его глазах. Самая младшая девочка отделалась ушибами. Вероятно, всем детям понадобится помощь психолога.

К сожалению, вызванная очевидцами скорая ничем не смогла помочь девятикласснице — она скончалась.

Как заявил корреспонденту "Вестей" Ангелине Машкиной виновник аварии, все произошло случайно, и он очень раскаивается. Возбуждено уголовное дело.