"Зенит" и "Фиорентина" могут обменяться футболистами

Итальянская "Фиорентина" собирается приобрести нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. При этом возможен обмен иранца на другого нападающего — Джованни Симеоне.

"Фиорентина", как и ряд клубов Серии А, пытается приобрести Сердара Азмуна. В качестве компенсации "фиалки" готовы отправить в Санкт-Петербург принадлежащего клубу Джованни Симеоне. Тем более, что "Зенит" проявлял интерес к сыну главного тренера "Атлетико".

24-летний Джованни Симеоне проводит текущий сезон в аренде в другом итальянском клубе "Кальяри". В 24 матчах аргентинец забил 6 мячей.