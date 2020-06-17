По факту взрыва на полигоне под Новосибирском возбуждено уголовное дело

По факту взрыва на военном полигоне в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ГВСУ СК РФ. По последним данным, в результате случившегося пострадали 5 военнослужащих.

"Во время установки ограждения из гильз 122-миллиметровых артиллерийских снарядов на территории воздушно-десантного комплекса в селе Ярково произошел подрыв", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП произошло вечером 15 июня. Пять человек получили тяжелые травмы. Ранее сообщалось о четырех раненных. По информации ведомства, уголовное дело возбуждено против должностных лиц воинской части. Следователи провели осмотр места происшествия. Организована судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос очевидцев. Расследование продолжается.