17 июня 202011:43 Анатолий Глянцев

В Мексике обнаружена высеченная в камне географическая карта возрастом 2000 лет

Археологи нашли в Мексике внушительных размеров камень, на котором оказалась высечена карта местности. Учёные полагают, что таким образом местные сообщества, не знавшие письменности, передавали знания потомкам.

Базальтовая глыба имеет высоту 1,7 метра, ширину от 2,12 до 2,77 метра в разных точках и толщину от 0,6 до 1,7 метра.

Её продольная ось направлена на вулкан Фуэго-де-Колима, расположенный в 14 километрах от камня. Исследователи полагают, что эта огнедышащая гора некогда и выбросила камень при особенно мощном извержении (поясним, что базальт — порода вулканического происхожения).

Находка была сделана специалистами Национального института антропологии и истории Мексики. Эксперты обратили внимание, что на поверхность камня нанесены своеобразные узоры.

Сами по себе изображения на камне (петроглифы) не редкость для мексиканского штата Колима.

"Только в археологической зоне Ла-Кампана поблизости от столицы штата мы насчитали более 100 петроглифов", — говорит директор института Хулио де ла Роса (Julio de la Rosa).

Однако в данном случае взору исследователей открылся не просто рисунок. Эксперты опознали в этом изображении географическую карту южного склона вулкана Фуэго-де-Колима. Выбитые на нём борозды обозначают реки, ручьи и овраги. В то же время округлые "вмятины" предположительно обозначают деревни.

По мнению археологов, петроглиф представляет собой карту южного склона вулкана Фуэго-де-Колима.
Фото Wikimedia Commons.

Наверняка древним жителям Мексики пришлось основательно потрудиться над такой картой. Специалисты отмечают, что при её создании было использовано как минимум три разных способа обработки камня.

Судя по особенностям начертания, рисунок был сделан представителями так называемой культуры шахтовых могил. Исходя из этого, можно датировать петроглиф периодом с 200 года до нашей эры по 200 год нашей эры.

Носители этой культуры не знали письменности. Вероятно, для них каменная карта была способом передать знания потомкам. Кроме того, она наверняка использовалась как подспорье для управления обозначенной территорией.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о мексиканских петроглифах ещё более впечатляющего возраста. Сообщали мы и о том, как в Мексике раскопали древнейший и самый большой храм майя.

Текст: Вести.Наука

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