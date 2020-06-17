Новое открытие в Вульчи: найдено 2700-летнее этрусское захоронение

Крупных новостей с раскопок в этрусском Вульчи не было с 2018 года. Археологи и так едва справляются - находок очень много, как и желающих "неформально" покопаться в этрусских захоронениях. В итоге сообщения об открытиях в Вульчи практически иссякли. Возможно, чтобы не привлекать лишнего внимания томбароли, или расхитителей гробниц.

Вульчи - один из 12 великих этрусских городов, от которого сегодня остались лишь живописные развалины и огромный некрополь. Территория Археологического парка Вульчи занимает 900 гектаров, общее количество захоронений трудно оценить - возможно, десятки тысяч. Неудивительно, что сотрудникам парка бывает трудно уследить за деятельностью нелегальных копателей.

В 2020 году коронавирус перетасовал планы исследователей: в марте Археологический парк Вульчи был закрыт и возобновил свою работу лишь недавно, в середине мая. С открытием парка возобновились и раскопки. Археологам почти сразу повезло - они обнаружили 2700-летнее захоронение, избежавшее разграбления "черными копателями".

К слову, благодаря им в 2016 году и началась современная серия открытий в Вульчи - сотрудники заметили следы нелегальных раскопок в ничем не примечательном месте, возле билетных касс парка. Изгнав грабителей, археологи сами обследовали участок и обнаружили древнейший кластер этрусского некрополя. Вести.Ru рассказывали об этом открытии в марте 2016 года, в статье "Юная княжна и золотые скарабеи: первые находки в этрусской гробнице в Вульчи".

В июле 2019 года промелькнуло короткое сообщение о редкой статуе крылатого льва, найденной в Вульчи, но на другом участке, с невнятной фотографией и почти без подробностей. Теперь выяснилось, что это открытие вышло в финал международной археологической премии имени Халида Асаада - сирийского историка, зверски убитого террористами ИГИЛ (запрещена в России) в 2015 году.

Новость о находке 2020 года некоторые подробности все же содержит. На дне глубокой могильной ямы археологи обнаружили саркофаг из красного туфа. Его крышка, вырезанная из цельного каменного блока, имеет декор в виде черепашьего панциря.

Погребальные дары в детском захоронении в Вульчи. Фото с сайта ansamed.info.

Исследователи полагают, что кремированные останки, найденные в саркофаге, принадлежат ребенку (вероятно, мальчику). Археологи сделали такой вывод на основании двух подсказок: кости, сохранившиеся после обряда сожжения, слишком маленькие, чтобы принадлежать взрослому, а также в могиле нашли копье, тоже "детского" размера.

Однако наиболее выдающимся артефактом, найденным в захоронении, исследователи называют один из погребальных сосудов: амфору с геометрическим рисунком и необычной верхней частью с объемным декором в виде маленьких кувшинов для вина - ойнохойя.

"Это чрезвычайно редкий вид декора. Прежде был известен лишь один подобный сосуд - кратер, тоже найденный в Вульчи. Сейчас он находится в коллекции парижского Лувра. Находка очень редкая, важная и ценная, поскольку она говорит о существовании в Вульчи собственной школы декоративного стиля. Похоже, этот сосуд делали те же руки, следовательно, находка датируется концом VIII - началом VII века до нашей эры, эпохой зарождения этрусской цивилизации", - пояснил Карло Кази (Carlo Casi), директор Археологического парка Вульчи, в интервью изданию ANSAmed.

Этрусский кратер в Лувре (слева) и найденный в 2020 году. Фото с сайта ansamed.info.

Предварительная датировка основана на сходстве двух сосудов, первый из которых - кратер из Лувра - хорошо изучен. Его создание относят к 725-700 годам до нашей эры, периоду перехода от геометрической эпохи к ориентализирующему стилю в древнегреческом искусстве. Греки заимствовали декоративные мотивы у мастеров Ближнего Востока, а этруски - у греков.

Еще один стилистически похожий сосуд, хоть и менее изысканный, тоже был найден в Вульчи и в настоящее время экспонируется в местном музее.

Среди разнообразной погребальной керамики, найденной в саркофаге, археологи также отметили терракотовую ситулу (церемониальный сосуд для питья), полностью покрытую красной краской, а также сосуд олла с крышкой, типичной для региона той эпохи.

Каменный саркофаг, множество дорогих сосудов, собственное копье, личные вещи (вазочка из слоновой кости и бронзовые кольца) - все говорит о том, что погибший ребенок происходил из состоятельной семьи.

"Это юный представитель нарождавшейся в Вульчи этрусской знати. Таким образом, мы обнаружили еще один фрагмент ранней истории этрусков: эта находка - одна из древнейших, причем не только в масштабах Вульчи", - говорит Карло Кази.

Могильная яма была повторно использована в эллинистический период: в IV-II веках до нашей эры над более древним детским захоронением был погребен взрослый человек. Не в первый раз такая "многослойность" защищает раннеэтрусские могилы от разграбления: томбароли попросту так глубоко не копают.

"Мы буквально сидим на золотой жиле. Здесь сотни тысяч захоронений, которые еще предстоит найти и исследовать. Под нами лежит город, существовавший за 6-7 веков до пришествия Рима. Некрополь Вульчи занимает сотни гектаров, и только малая часть изучена археологами. На участке в 20 квадратных метров, выявленном в 2016 году, мы уже нашли 106 захоронений. А вокруг еще сотни гектаров, ждущих раскопок!", - восхищается Карло Кази.

Действительно, раскопки ничем не примечательного участка возле билетных касс Археологического парка Вульчи положили начало новой эпохе в изучении загадочных этрусков. Большинство ныне известных этрусских артефактов, представленных в коллекциях лучших музеев мира, в свое время были вырваны из исторического контекста, который уже невозможно восстановить. Тогда как раскопки в Вульчи дают археологам уникальную возможность изучить в одном месте все этапы развития этрусской цивилизации, от зарождения до заката, с использованием самых современных методов и технологий.

Если в ближайшее время случится крупный прорыв в этрусских исследованиях, которого все ждут уже несколько столетий, то именно Вульчи, пожалуй, наиболее вероятный источник будущих сенсаций.

Ниже представлен полный список наших публикаций по следам новостей из Вульчи:

Сентябрь 2016 - Археологи нашли родственницу этрусской "княжны".

Октябрь 2016 - Археологическая эпопея в Вульчи: за месяц найдено еще 17 этрусских захоронений.

Октябрь 2016 - Копье и бритва: в Вульчи нашли могилу знатного этруска.

Ноябрь 2016 - И снова Вульчи: археологи нашли богатое захоронение этрусского аристократа.

Ноябрь 2017 - Второй сезон, новые находки: в этрусском Вульчи нашли еще одно богатое захоронение.

Июль 2018 - Сотня могил и тяжелые римские деньги: третий сезон раскопок в этрусском Вульчи.