Конкурсантке "Мисс Вселенная" из Колумбии ампутировали ногу

Со страшной бедой пришлось столкнуться 32-летней модели и телеведущей Даниэлле Альварес. Красавица, получившая в 2011 году титул "Мисс Колумбия" и через год представлявшая страну на конкурсе "Мисс Вселенная", лишилась ноги.

Еще пару месяцев назад она публиковала в своем "Инстаграме" фотографии, позируя в купальниках.

А сейчас в ее соцсети – снимки из больничной палаты и из дома уже без ноги.

Проблемы со здоровьем у колумбийской красавицы обнаружились внезапно месяц назад: врачи обнаружили в животе Даниэллы опухоль, которая затронула артерию и перекрыла возможность кровоснабжения.

Ей была сделана операция, но после нее в левой ноге Даниэллы развилась ишемия: кровь перестала поступать в голень. В результате ее пришлось ампутировать.

При этом Альварес не падает духом – она окружена вниманием и любящими людьми и утверждает, что даже после случившегося не перестает любить свое тело.

"Ноги? Зачем они мне, если у меня есть крылья, чтобы летать!" — написала Альварес. Как сообщает CNN, она уже заказала себе усовершенствованный протез, который позволит ей "танцевать, бегать, кататься на велосипеде, плавать и делать все, что нравится".