Хоккейный "Барыс" возглавил Юрий Михайлис. Контракт на 1 год

Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги "Барыс" в следующем сезоне будет тренировать Юрий Михайлис. Контракт с 51-летним специалистом, который работает в системе "барсов" на протяжении 13 лет, подписан на один сезон. В минувшем сезоне он работал с командой "Номад" в ВХЛ.

"В новом сезоне "Барыс" решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея, — сообщает официальный сайт "Барыса". – Юрий Владимирович работает в структуре "Барыса" с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Тренерский штаб Юрия Михайлиса будет обнародован позднее".

Михайлис тренировал команды "Барыс-2", "Снежные Барсы", "Номад". В 2017 году "Номад" под руководством этого специалиста выиграл чемпионат Казахстана и завоевал серебряные медали на Континентальном кубке-2017-2018.