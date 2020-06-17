Российский рынок труда прошел пик пандемии

Рынок труда в России прошел пик пандемии. По итогам мая уровень безработицы в РФ составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что пик пандемии пройден в РФ значительно лучше, чем в целом ряде стран. Об этом Антон Котяков сообщил на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее на совещании президента Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы Антон Котяков заявил о том, что число официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло за два месяца на 1 миллион 50 тысяч человек и превысило 2,4 миллиона человек.

Котяков сообщил, что, по предварительным данным Росстата, всего в России свыше 4,5 миллиона безработных граждан.

Предыдущие данные по безработице озвучивались 1 июня. Тогда Котяков сообщил, что в России 2,09 миллиона зарегистрированных безработных. По его мнению, самым сложным на рынке труда будет третий квартал этого года, а затем положение начнет улучшаться.

Таким образом, за полмесяца официальная безработица выросла на 334 тысяч человек или на 15,9 процента.