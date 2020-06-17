Американские "рапторы" сопроводили российских стратегов

Четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над акваториями Чукотского, Берингова, Охотского морей и Тихого океана. В воздухе боевые машины провели 11 часов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На некоторых участках маршрута россиян сопровождали истребители F-22 Raptor ВВС США. В Минобороны особо отметили, что все полеты российской авиации проходят с соблюдением всех Международных правил использования воздушного пространства.

Предыдущее патрулирование состоялось 11 июня. Тогда американские боевые самолеты также сопровождали российских стратегов.

Ту-95МС – турбовинтовой стратегический ракетоносец. Его взлетный вес достигает 185 тонн, максимальная скорость превышает 800 километров в час. Максимальная дальность полета с грузом около 9 тонн составляет более 10 тысяч километров. Основное вооружение – высокоточные крылатые ракеты Х-101.