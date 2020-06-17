Леонид Слуцкий оплатил операцию тренеру Евгению Загорулько

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий оплатил лечение своему коллеге Евгению Загорулько. Знаменитый тренер по легкой атлетике получил от Слуцкого сумму, необходимую для операции.

Недавно знаменитый тренер Евгений Петрович Загорулько посетовал в интервью газете "Спорт-Экспресс", что его пенсии недостаточно для оплаты дорогостоящего лечения. 78-летнему Загорулько необходима операция на сердце стоимостью полтора миллиарда рублей. Слова Евгения Петровича не остались без внимание.

Леонид Слуцкий, который не знаком с Загорулько лично, помог своему коллеге. Главный тренер "Рубина" связался с Загорулько и перечисли на его счет необходимую для лечения сумму.