"Яндекс" встроил "Музыку" в "Навигатор"

В приложении "Яндекс.Навигатор" появилась возможность управлять воспроизведением музыки и подкастов. Функция доступна через отдельную иконку на главном экране, а переключать песни и ставить на паузу можно как кнопками, так и голосом, с помощью "Алисы".

"Музыку" в "Навигаторе" можно свернуть до мини-плеера - тогда водитель сможет видеть на экране маршрут и переключаться между треками, не выходя из приложения. С помощью голосового помощника можно не только выбирать или переключать треки и подкасты, но и просто попросить: "Алиса, включи что-нибудь бодрое", когда конкретная песня, альбом или исполнитель не приходят в голову.

Музыка в "Навигаторе" уже доступна всем пользователям из России, Казахстана и Белоруссии. В течение первых семи дней слушать ее можно бесплатно, затем потребуется оформить подписку "Яндекс.Плюс". Она включает, помимо полного доступа к "Яндекс.Музыке", бесплатный просмотр части контента в "КиноПоиске", а также скидки на такси, каршеринг, и ряд других сервисов поисковика.

У одного из главных конкурентов "Яндекс.Навигатора", "Карт Google", возможность управлять музыкой, не покидая приложения, реализована уже давно. При этом навигационное приложение "дружит" не только с фирменной Google Play Music, но и с конкурирующими стримингами от Apple и Spotify.