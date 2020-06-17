Около 16 миллиардов рублей получат образовательные, научные и медицинские учреждения

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении поддержки федеральных медицинских, научных и образовательных учреждений.

Им предоставляется 15,8 миллиарда руб. из резервного фонда правительства. Эти деньги помогут компенсировать снижение доходов, выплатить зарплату, оплатить коммунальные услуги и содержание имущества, проводить дезинфекцию на время пандемии.

Это лишь часть мер поддержки экономики и граждан страны. Из-за пандемии сильно пострадали и научные учреждения — на время самоизоляции работы были остановлены, это повлияет на бюджет учреждений.

Из-за мер по борьбе с распространением коронавируса российским вузам пришлось перейти на дистанционное обучение. Еще одна проблема – это сокращение доходов вузов в период режима самоизоляции, сообщил ранее в эфире канала "Россия 24" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.