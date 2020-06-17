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17 июня 202012:08

Вести.net: ABBYY выложила свои ИИ-разработки в открытый доступ

Российская ABBYY, один из мировых лидеров по части распознавания текстов и документов, выложила в открытый доступ свою библиотеку для машинного обучения NeoML. ABBYY занимается много чем, но именно распознавание, построенное на машинном обучении, и принесло ей глобальную известность. И вот теперь она делает общедоступным свой набор инструментов для создания и тренировки нейросетей, то, что и называется библиотекой.

Дело в том, что самый популярный подход в программировании, особенно если ты не крупная корпорация, не строить что-то с нуля, не изобретать велосипед, а использовать уже существующие наработки. Отныне разработчики по всему миру смогут быстрее создавать новые приложения на базе нейросетей, которые будут работать быстрее, на основе NeoML от ABBYY. И область применения от программ для продуктовых магазинов, до решений для банков, направления от распознавания текстов до аналитики прогнозов и управления рисками.

ABBYY сравнивает свой продукт с тем, что выкладывают в открытый доступ мировые лидеры в области машинного обучения. Подобные проекты в статусе Open source есть и у Google, Facebook, Microsoft и других корпораций и в ABBY считают, что выглядят достойно.

Иван Ямщиков, AI-евангелист ABBYY: "И в iPhone, и в Android сейчас есть такого или иного вида поддержка алгоритмов машинного обучения, чтобы на устройстве что-нибудь распознавать, например, сфотографировал документ и сразу же перевел его из картинки в текст, такие вещи хочется делать на устройстве вообще не ходя на сервер, чтобы хранить данные пользователя на устройстве. Мы сравнивали с бенчмарками других, таких же библиотек, которые похожие вещи делают. Наши модели, когда они уже обучены, быстрее, чем допустим TensorFlow и при этом они кроссплатформенные. Ты не привязан к экосистеме Google или Apple".

Не последний по значимости момент - собственно поддержка самого принципа свободно доступного ПО, когда его автор от публикации кода не проигрывает, а только выигрывает. Зарабатывает ABBYY все равно не на самой библиотеке, а на продуктах, которые с ее помощью создает. А если инструмент выложен в открытый доступ и активно используется, то сообщество разработчиков, которое складывается вокруг него помогает развиваться быстрее.

Иван Ямщиков, AI-евангелист ABBYY: "Мы приветствуем желания каких-то других игроков рынка, если они возьмут NeoML и на его базе свои продукты начнут делать. В этом главная идея - отдать инструмент наружу, показать - мы долго делали прикольную штуку, мы в нее верим, нам кажется она полезная, мы сами ей пользуемся, нам кажется она решает задачи, которые рынку важны и нужны. Ребята пользуйтесь, улучшайте, дорабатывайте под свои задачи для общего дела и общей пользы. В этом идея Open Source, и в этом же идея и выхода в него".

Впрочем, пока ABBYY не собирается выкладывать в открытый доступ какие-то другие наработки. Говорят надо посмотреть насколько востребованным окажется проект NeoML, если успешным, через несколько лет в ABBYY обещают сделать общедоступными и другие продукты.

Текст: Вести.Hi-tech

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