За Ефремовым опять приехали

Утром в квартиру Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, прибыли сотрудники ФСИН. Они доставят актера на допрос к следователям, передает РИА Новости.

Как сообщалось, Ефремов находится под домашним арестом в своей квартире в Плотниковом переулке в центре Москвы. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Вечером 8 июня Ефремов на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada. Водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров в результате аварии получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, он умер в больнице.

По данным экспертизы и очевидцев, в момент ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.