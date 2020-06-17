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17 июня 202012:35

Акции "Детского мира" продают иностранным инвесторам

Global Look Press

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) объявили об успешном проведении предложения акций компании "Детский мир".

Стоимость одной акции была установлена на уровне 93 руб. В продажу поступили почти 16% акций. Продавцы намерены привлечь около 11 миллиардов рублей. Доля АФК "Система" после размещения снизится с 33,38% до 20,38%, а Российско-китайский инвестиционный фонд сократит долю с 7,56% до 4,62%. Вместе они сохранят 25% плюс одну акцию компании.

Соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Сбербанк КИБ, Альфа Банк и ВТБ Капитал.

Поступления от предложения планируют использовать, в том числе, для погашения долговых обязательств. К концу апреля общий долг АФК "Система" составлял 37,7 млрд рублей, учитывая кредиты и облигации.

Спрос на акции "Детского мира" со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять раз, более 60% книги заявок было подписано международными фондами из Европы, Америки и Азии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Президент и генеральный содиректор РКИФ Бин Ху отметил, что инвестиции фонда в "Детский мир" отражают интерес к вложению средств в Россию и являются примером успешных китайских инвестиций в российские компании.

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