Названы сроки снятия режима ЧС в Норильске. По словам губернатора региона Александра Усса, это произойдет в 20 числах июня. Как уже сообщалось, накануне высокопоставленные чиновники побывали на Таймыре.

Среди прибывших на место техногенной катастрофы, кроме главы региона, был и федеральный министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Как он сообщил корреспонденту "Вестей" Анне Переверзевой, до окончания спасательной операции трудно оценить весь ущерб произошедшего. Сейчас уже собрано более 300 проб воды. С уверенностью можно сказать, что показатели в пределах фоновых значений. В местной лаборатории трудятся приехавшие специалисты, также завезено оборудование. Заборы проб продолжатся.

На встрече с федеральными чиновниками Александр Усс отметил, что даже после снятия режима ЧС регион продолжит контролировать ликвидацию последствий ЧП. Напомним, разлив нефтепродуктов после разгерметизации бака на местной ТЭЦ-3 произошел 29 мая.

Итоги поездки губернатора и последние данные о ликвидации ЧС — в сегодняшнем итоговом выпуске ГТРК "Красноярск".