Американский эсминец собирается зайти в Черное море

Эсминец ВМФ США USS Porter начал переход в Черное море. Сейчас он двигается через проливы, сообщает американский 6-й флот.

BREAKING: #USSPorter begins their straits transit to the #BlackSea to begin routine maritime operations and to train with @NATO allies & partners in the region 🇹🇷 🇷🇴 🇧🇬 🇺🇦 🇬🇪 !



This will be the third time a @USNavy warship has been to the Black Sea in 2020! pic.twitter.com/sTssBGpOMs — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 17, 2020

Экипаж боевого корабля запланировал тренировки с моряками из Турции, Румынии, Болгарии, Украины и Грузии. Командир USS Porter Крэйг Трент уверен, что появление его эсминца в регионе повысит безопасность и обеспечит свободу судоходства.

Американские военные отмечают, что это уже третий визит USS Porter в Черное море.

USS Porter относится к эсминцам класса Arleigh Burke. Он несет 96 универсальных пусковых установок, в которых могут размещаться крылатые ракеты Tomahawk, противоракеты SM-2, противолодочные ракеты ASROC. Помимо этого, эсминцы вооружены торпедными аппаратами, артиллерийской установкой. Корабль оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis.