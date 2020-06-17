17 июня 202012:34

Американский эсминец собирается зайти в Черное море

twitter.com/USNavy

Эсминец ВМФ США USS Porter начал переход в Черное море. Сейчас он двигается через проливы, сообщает американский 6-й флот.

Экипаж боевого корабля запланировал тренировки с моряками из Турции, Румынии, Болгарии, Украины и Грузии. Командир USS Porter Крэйг Трент уверен, что появление его эсминца в регионе повысит безопасность и обеспечит свободу судоходства.

Американские военные отмечают, что это уже третий визит USS Porter в Черное море.

USS Porter относится к эсминцам класса Arleigh Burke. Он несет 96 универсальных пусковых установок, в которых могут размещаться крылатые ракеты Tomahawk, противоракеты SM-2, противолодочные ракеты ASROC. Помимо этого, эсминцы вооружены торпедными аппаратами, артиллерийской установкой. Корабль оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis.

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