Роковой обрыв чемпионки. Скалолазка разбилась недалеко от дома

Сходящая звезда мирового скалолазания 16-летняя Люси Дуади погибла, сорвавшись со 150-метровой скалы неподалеку от собственного дома. Девушка была чемпионкой мира среди юниоров в дисциплине боулдеринг, который включен в программу летних Олимпиад и должна была выступать на Играх в Токио.

Как сообщает официальный сайт Федерации скалолазания Франции, Дуади погибла в результате несчастного случая. Девушка вместе с друзьями осматривала скалы в окрестностях местечка Крольес (Изер), она поскользнулась на одной из скал и упала со 150-метрового обрыва. Инцидент произошел между двумя зонами для тренировок спортсменов, оборудованными специальными поручнями.