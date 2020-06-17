Прогулявшийся по вокзалу больной коронавирусом рискует сесть в тюрьму

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, инфицированного коронавирусом — нарушитель сбежал из больницы и гулял по зданию вокзала.

Псковский следственный отдел на транспорте установил, что 21 мая 65-летний мужчина с подтвержденным заболеванием умышлено покинул больницу, где он находился, и отправился на вокзал.

Нарушитель оперативно был задержан и с соблюдением мер безопасности доставлен обратно в больницу.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением отправлены в суд.

Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до двух лет.