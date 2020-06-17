17 июня 202013:53

Большинство призывников останутся в своих регионах

Призывники Севера России отправляются на военную службу. В Мурманской области — порядка 800 человек, в Архангельской – в 1,5 раза больше. Несколько юношей пополнят научно-производственные и научные роты, передает ГТРК "Мурман".

Отметим, большинство молодых людей останутся в своих регионах. 200 жителей Архангельска отправятся в воинские подразделения на архипелаг Новая Земля.

Перед отправлением все призывники сдают анализы на коронавирус, а по прибытии в воинские части проходят 14-дневный карантин. Одним из нововведений текущей призывной компани стал запрет на посещение сборных пунктов для родственников.

Текст: ГТРК "Мурман"

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