В одесском переулке упал легкомоторный самолет

В Одессе упал легкомоторный самолет. Инцидент произошел в среду днем, 17 июня, на 4-м Аэропортовском переулке.

По информации одесских полицейских, один из пилотов погиб, а второй был госпитализирован. Очевидцы пишут в социальных сетях, что с места крушения врачи увезли двух мужчин, не подававших признаков жизни.