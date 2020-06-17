Минстрой: в России свыше 3 тысяч проблемных домов

В России сегодня остаются проблемными свыше 3,1 тысячи домов, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании Совета Федерации.

Свыше 178 тысяч гражданам необходимо восстановление прав. Это 3107 проблемных домах площадью 18,5 миллионов квадратных метров в 72 регионах страны, согласно майским данным Единой информационной системы жилищного строительства.

Все новостройки делятся на четыре группы. Большая часть из них находится или вскоре перейдет в группу проблемных с последующей помощью дольщикам. Группа проблемных — "конкурсное производство и процедура банкротства — здесь, понятно, уже 100%-я проблема". Другие две группы – "нарушены сроки завершения строительства и сроки передачи объектов – из них какие-то объекты технически будут доработаны, потому что они построены, но основная масса — это тоже те дома, которые перейдут в разряд проблемных", — пояснил министр (цитата РИА "Новости").

В России продолжается расселение и ветхого жилья.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля предложил шесть мер антикризисной программы строительного комплекса.

В мае 2020 года правительство РФ предоставило 30 миллиардов руб. Фонду защиты прав граждан-участков долевого строительства, следует из постановления кабинета министров. На эти деньги Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить "замороженные" многоквартирные дома. Эта господдержка "восстановит права как минимум 10 тысяч граждан", отметил глава правительства Михаил Мишустин. "Важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок", — отметил Мишустин.

Кроме этого, для поддержки стройотрасли правительство направило и 12 миллиардов руб. банкам для выдачи застройщикам льготных кредитов. Эти деньги компенсируют потери банков при выдаче кредитов по льготной ставке строительным компаниям. Дополнительно федеральный жилищный оператор "Дом.РФ" планирует выкупить у застройщиков 3 миллиона кв. м жилья для поддержки строительного рынка на сумму 150 миллиардов руб.