Крицюка хотят видеть в "Бешикташе"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе". В июле 29-летний голкипер станет свободным агентом и покинет "Краснодар".

"Бешикташ" собирается пригласить российского вратаря. В тренерском штабе "черных орлов" рассматривают Крицюка в качестве замены Лорису Кариусу. Аренда немецкого голкипера заканчивается, и Кариус вернется в "Ливерпуль". Как сообщает РИА Новости, переговоры уже начались.

Однако у "Бешикташа" есть соперники в борьбе за Крицюка. Ранее сообщалось об интересе к Станиславу со стороны греческого "Олимпиакоса". Кроме того, в услугах российского вратаря заинтересован другой турецкий гранд — "Галатасарай", потерявший своего основного стража ворот Фернандо Муслеру.