Иркутские спасатели вылетели на поиски туристов из Ангарска

Иркутские спасатели отправились на поиски туристов из Ангарска. Ранее к сотрудникам МЧС обратился мужчина, который заметил на берегу реки в Окинском районе баннер с надписью "SOS" и стрелкой, указывающей направление вверх по течению. Также он обнаружил обломок лопасти аэролодки, передает ГТРК "Иркутск".

Напомним, 16 июня в правоохранительные органы обратилась ангарчанка и рассказала, что её супруг с друзьями уехал на аэролодке в верховье Китоя, после чего компания пропала со связи.