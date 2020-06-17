Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится

Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".

Безуглеродная энергетика – эта тренд, и все этому будут следовать. Растет и эффективность возобновляемых источников энергии, снижается их себестоимость.

"Мы конечно же, очевидно, будем переживать изменение структуры энергетической отрасли, — заявил Новак. — И те прогнозы, которые делались ранее на развитие мировой энергетики, будут существенно скорректированы. Это касаются, в первую очередь, изменения образа жизни".

Из-за нового коронавируса жители планеты в ближайшее время сократят автомобильные поездки и путешествие на авиатранспорте: "восстановление будет не таким быстрым".

По словам министра, ранее планировались к 2040 году сокращение доли углеводородной энергетики на 10% за 20 лет. Но прогнозы пересмотрят, темпы сокращения вырастут "и эта доля будет гораздо меньше", — считает Новак.

Опасение новой волны пандемии уже сдерживают рост стоимости нефти и спрос на топливо. Цена российского и европейского эталона не может оторваться от отметки $40 за баррель. Страх возврата распространения пандемии остановил и рост стоимости американской нефти – не выше $38 за бочку.