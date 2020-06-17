Брат погибшего в ДТП с Ефремовым готов обсуждать компенсацию

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, пообщался с братом погибшего Сергея Захарова насчет компенсации. Об этом юрист рассказал "Московскому комсомольцу".

"Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи, – сказал Пашаев. – Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать".

Он добавил, что не может назвать сумму компенсации.

Ранее адвокат родственников погибшего Александр Добровинский сообщил, что семья отказывается от материальной помощи, которую артист готов предоставить.

Ранее родные Захарова выступили в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на канале "Россия 1". Вдова мужчины заявила, что деньги, которые Ефремов готов заплатить в качестве компенсации, ему лучше потратить на собственное лечение или на благотворительность.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. За рулем своего джипа актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, которым управлял Захаров. Водитель получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, также в его крови обнаружили следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом.