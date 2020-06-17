Погребняк оправился от коронавируса, но пропустит ближайшие матчи "Урала"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк, переболевший коронавирусной инфекцией, планирует вернуться в общую группу. Однако в ближайших матчах 36-летний футболист сыграть не сможет.

В мае Павел был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Погребняк прошел лечение в одной из больниц Екатеринбурга. Пройдя курс реабилитации, футболист готов вернуться к тренировкам, сообщает РИА Новости.

Павел Погребняк заявил, что чувствует себя хорошо и планирует вернуться к тренировкам в конце недели. Однако, как минимум, два ближайших матча "Урала" бывший нападающий сборной России будет вынужден пропустить.