"Ростех" собирается выпускать дроны-конвертопланы

"Ростех" планирует наладить производство дронов-конвертопланов. Речь идет о беспилотниках, которые смогут перевозить грузы, вести разведку, следить за ледовой обстановкой на Крайнем Севере, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Проект будут реализовывать концерн "Вега", входящий в "Ростех", и стартап Aeroxo. Главы компаний, Вячеслав Михеев и Элдар Разроев, уже подписали соответствующее соглашение.

Предполагается, что производство дронов-конвертопланов развернут на "Веге". А в серию запустят беспилотники "Эра", разработанные в Aeroxo. Они способны находиться в воздухе до 3 часов и поднимают до 7 килограммов. Кроме того, идет разработка дрона, которые могут брать на борт до 80 килограммов полезной нагрузки.

Конвертоплан – это нечто среднее между вертолетом и самолетом. При взлете он разворачивает несущие винты вертикально и поднимается как вертолет. После набора высоты летательный аппарат переводит винты в горизонтальное положение и двигается дальше как самолет.