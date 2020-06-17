Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение

Подозреваемому в серии убийств и изнасилований в Тулуне предъявили окончательное обвинение. Напомним, так называемый тулунский маньяк насиловал и убивал женщин с 1992 по 2019 год, передает ГТРК "Иркутск".



По информации следствия, 53-летний мужчина использовал одну схему — угрожал ножом и отводил своих жертв в безлюдные места. В общей сложности он совершил 20 таких преступлений. В настоящий момент обвиняемый заключен под стражу, где изучает материалы уголовного дела.