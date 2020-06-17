Игорь Николаев рассказал, что нападение на него в подъезде было заказом

В жизни у него уже вторая жена, а в сериале "Тайны следствия" вот уже 20 лет он добивается взаимности от следователя Марьи Швецовой и живет одиноко – с кошкой, хотя в реальности у актера на этих животных аллергия.

В эфире телеканала "Россия 1" актер Игорь Николаев, который в знаменитом сериале играет майора Леонида Кораблева, влюбленного в следователя Швецову, вспоминает, что поначалу его пробовали на другую роль, но не взяли.

Однако потом все-таки позвонили – что-то произошло с актером, который изначально был одобрен на роль Кораблева.

Так Николаев, по его признанию, "влетел в сериал на одну серию", а "подзастрял" на долгие 20 лет.

Сниматься в "Тайнах следствия" он начал, когда ему было уже за 30, а за плечами – ключевые роли в спектаклях Малого драматического театра.

Откровенно признается он и в том, что были моменты, когда от гастролей по миру и успеха у него появились признаки звездной болезни.

Тогда же начал рушиться первый брак Николаева, в котором подрастал сын. Жене Валентине в трудные перестроечные годы, пока он гастролировал, практически в одиночку приходилось поднимать их ребенка. В итоге после 13 лет совместной жизни они развелись.

Для Николаева начались непростые времена: приходилось ночевать и в гримерке театра, и даже в машине. А вскоре в его жизни появилась театральный художник Елена Дмитракова.

Встретив ее, Николаев, по его признанию, понял, что с этой женщиной шагать по жизни дальше.

"В каком-то смысле, она была для меня спасательным кругом на тот момент", — говорит актер.

Однако впереди его ожидали новые испытания. Однажды в собственном подъезде ему проломили голову.

Николаеву сделали серьезную операцию — трепанацию черепа. Артиста удалось спасти, но с того момента у него началась другая жизнь. Он признается, что стал после того нападения и думать, и слышать, и поступать по-другому. Позже стало известно, что Николаева бандитам "заказали".

Кто был заказчиком преступления, и за что с ним столь жестоко решили расправиться? Понесли ли бандиты наказание?

Из-за чего он ушел из Малого драматического театра, и что стало основной причиной его развода с первой женой?

Гость Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" – актер Игорь Николаев.