Для нападающего "Краснодара" Ари футбольный сезон закончен

"Краснодар" не сможет рассчитывать в оставшихся матчах сезона на нападающего Ари. 34-летний футболист не успеет восстановиться после травмы.

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подтвердил, что Ари пропустит остаток чемпионата. У футболиста травма, и раньше следующего сезона на поле не появится. Натурализованный бразилец получит возможность спокойно восстановиться к старту нового чемпионата страны.

Ари получил травму еще в марте. В начале апреля футболист бы прооперирован. О характере травмы пока не сообщается. В текущем сезоне Ари сыграл 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.