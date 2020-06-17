Отсидевший срок в США российский программист вернулся на родину

Российский программист Станислав Лисов вернулся на Родину. В среду самолет с ним на борту прибыл из Нью-Йорка в Москву.

Лисов был задержан в Испании в январе 2017 года, затем его выдали США. В конце прошлого года американский суд приговорил его к штрафу почти в 500 тысяч долларов и четырем годам заключения по обвинению в сговоре для совершения кибератак, хищения банковских данных и личной информации. По версии следствия, он украл более 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и собирался украсть еще 4,4 миллиона долларов.

На прошлой неделе власти США решили депортировать Лисова на Родину, напоминает "Россия 24".