Шанс уехать из города: рецидивист отнял машину у хозяйки и устроил гонку с полицией

В Курской области ранее судимый житель Дмитриева устроил гонки с полицией на угнанном автомобиле.

За несколько минут до погони мужчина увидел машину с ключом в замке зажигания, не удержался от соблазна и на глазах у хозяйки легковушки сел в салон и уехал, не смотря на оказанное сопротивление владелицы автомобиля.

Женщина позвонила в полицию, и вскоре сотрудники ДПС обнаружили машину, двигающуюся по трассе в сторону Курска.

Преследование завершилось после того, как проезд нарушителю преградили грузовики и патрульная машиина.

В отделе полиции задержанный 42-летний мужчина сообщил, что воспользовался ситуацией, углядев в ней шанс уехать из родного города по личным мотивам.