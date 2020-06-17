"Бражничаем" и выходим из похмелья: Онищенко назвал новогодние праздники "декадой ужаса"

"Декада ужаса" дает больше смертей, чем вся коронавирусная инфекция. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия 1", комментируя новый законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году.

"Руки прочь от коронавирусной инфекции! Она здесь ни при чем", — считает Геннадий Онищенко. По его словам, в период длительных новогодних праздников происходит "переедание и перепитие", которые приносят дополнительные летальные исходы среди населения страны.



Депутат Госдумы добавил, что во всем мире со второго января начинают работать все экономические, организационные и политические механизмы, а мы "бражничаем" и выходим из "тягостного похмелья". Именно поэтому, по его мнению, России необходимо жить по цивилизованным нормам. "Давайте не будем начинать экономический год с низкого старта", — сказал Онищенко. "Пора работать и хватит бездельничать", — призвал он.