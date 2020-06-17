"Болонья" продлила контракт с тренером Михайловичем

Итальянская "Болонья" продлила контракт с тренером Синишей Михайловичем. Новый договор с сербским специалистом рассчитан до лета 2023 года.

Синиша Михайлович возглавил "Болонью" в январе 2019 года и спас команду от вылета из Серии А. С ним был заключен контракт до июня 2022 года. Однако прошлым летом у Михайловича была выявлена лейкемия.

Тренер перенес несколько сеансов химиотерапии. Состояние здоровья Синиши Михайловича улучшилось, и он готов вернуться к работе. Клуб же продлил контракт с сербским тренером еще на один год.