Москва выдаст гранты арендодателям, оказавшим помощь малому и среднему бизнесу

В Москве начался прием документов от арендодателей на получение грантов. Помогут тем, кто в месяцы карантина оказал поддержку малому и среднему бизнесу — уменьшал арендную ставку или давал беспроцентную рассрочку. Такие меры спасли от банкротства сотни торговых точек.

Бармены и официанты вытаскивают столики на улицу — веранды открыты. Несмотря на то, что выручки не было три месяца, удалось сохранить команду, договориться об аренде и таким образом выплыть.

"Мы договорились о том, что у нас будет арендные каникулы, нулевая арендная ставка. Плюс мы договорились, что после арендных каникул у нас будет уже не фиксированная арендная ставка, а ставка от оборота", — говорит Георгий Найденов, совладелец бара.

Лепить пельмени и крутить колбасы в этой лавочке готовятся снова в четыре руки. Бизнес семьи Соколовых чуть не рухнул. Выручка в первый месяц карантина упала на 90 процентов. Их палатка на фудкорте, как и многие здесь, работала только на доставку.

"Живем благодаря тому, что арендодатель пошел нам навстречу. Мы платим, грубо говоря, от 15 до 50 процентов от арендной ставки, которая была до этого, плюс дали рассрочку", — рассказывает предприниматель Александр Соколов.

Многие собственники помещений признаются, что шли на крайне невыгодные для себя финансовые шаги ради будущего сотрудничества с арендаторами.

"С одних мы вообще не взимали арендную плату, другим мы половину сделали. Поможет ли это им, будет ли их бизнес существовать, покажет время. Мы надеемся, что поможет", — объясняет предприниматель Ирина Петухова.

Арендодателям и собственникам помещений, в которых располагаются гостиницы, точки общепита, торговли и бытовых услуг, город компенсирует имущественные и земельные налоги. Заявки на получение гранта уже начали принимать на сайте Департамента экономической политики. Отправить пакет документов можно до конца года.

"Есть ряд условий на предоставление грантовой поддержки. Собственник объектов недвижимости обязательно должен снизить арендную плату не менее чем на 50 процентов для своих конечных пользователей. При этом не менее 80 процентов площади объекта должно использоваться для оказания услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг, гостиничного обслуживания либо торговли", — рассказывает Кирилл Пуртов, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы.

Проверка документов организации на соответствие займет минимум 20 рабочих дней, сообщили в Департаменте экономической политики. Еще 5 дней потребуется на подписание договора с получателем гранта.

Заявки от крупных ТЦ площадью больше 1000 квадратных метров будут обрабатывать в Департаменте торговли и услуг, а от более мелких объектов в префектурах округов, где они расположены. Всего на гранты город планирует потратить более 15,5 миллиарда рублей. Таким образом, поддержку смогут получить 6,5 тысячи собственников и арендаторов коммерческой недвижимости.