Эдегор не спешит возвращаться в мадридский "Реал"

Полузащитник Мартин Эдегор заявил, что хотел бы продлить срок аренды с "Реал Сосьедад" еще на один год. Права на норвежского футболиста принадлежит мадридскому "Реале".

Арендный договор 21-летнего футболиста заканчивается нынешним летом. "Реал" был готов вернуть Эдегора. Но сам Мартин предпочел остаться в Сан-Себастьяне.

Мартин Эдегор официально заявил о своем желании продлить срок аренды. Представители игрока рассчитывают, что руководство мадридского клуба пойдет ему навстречу. В текущем сезоне Мартин Эдегор сыграл 24 матча и забил 4 мяча. "Реал Сосьедад" занимает пятое место в Ла Лиге.