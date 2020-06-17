Эксперт: у Финляндии не было шансов заполучить Карелию при СССР

Представитель Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе прокомментировал заявление сенатора Алексея Пушкова о судьбе Карелии во времена СССР. По мнению Орджоникидзе, у Финляндии не было шансов на получение Карелии.

Ранее глава комиссии СФ по информационной политике написал в Twitter, что "при Горбачеве либеральная часть Политбюро была готова отдать Финляндии Карелию" – по крайней мере, так считают в самой Финляндии.

По мнению Пушкова, такое развитие событий было весьма вероятно, а нынешние поправки в Конституцию, за или против которых россиянам предстоит проголосовать, "исключают саму такую возможность".

Комментируя эти заявления, Орджоникидзе отметил, что "передача территорий какой-либо другой стране в истории была возможна только в результате войны".

"Я не думаю, что передача любой территории нашей страны иностранному государству встретила бы поддержку народа", – цитирует члена ОП РИА Новости.

По его мнению, любой из лидеров СССР или России, который осмелился бы отдать ту или иную территорию другой стране, "рискнул бы своей должностью". Процитировав советского министра иностранных дел Андрея Громыко, Орджоникидзе отметил, что "лишней земли у нас нет".

"Самое страшное – это прецедент: сегодня вы отдали финнам Карелию, а завтра японцы попросят у вас острова", – заключил Орджоникидзе.

Как сообщалось ранее, бывший финский дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз под руководством Михаила Горбачева был готов начать с Финляндией переговоры о передаче Карелии. Об этом написали финские СМИ со ссылкой на новую книгу Сеппинена.

В Горбачев-фонде заявления дипломата назвали ложью. По словам руководителя фонда Павла Палажченко, передача Карелии с финской стороной никогда не обсуждалась.