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17 июня 202016:56

Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности

Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности

Индия и Китай приблизились к разрешению конфликта из-за гибели десятков военных на границе. Глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар пообщался по телефону с китайским коллегой.

Как заявили в КНР, стороны договорились разрешить сложную ситуацию "справедливо" и снизить напряженность.

Ранее 17 июня Джайшанкар заявил протест китайскому министру иностранных дел Ван И. По его словам, китайская сторона "предприняла заранее продуманные и спланированные действия, которые непосредственно привели к насилию и жертвам".

"Войска с обеих сторон должны соблюдать двусторонние соглашения и протоколы, – отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве. – Они должны строго придерживаться линии фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий".

Глава МИД Китая в ответ на это тоже заявил протест, передает ТАСС. Ван И потребовал от Нью-Дели провести расследование инцидента и воздержаться от дальнейших провокаций.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, "Индия хочет мира, но если ее подстрекают, Индия способна дать подходящий ответ". Он заверил индийский народ в том, что жертвы среди военных "не будут напрасными".

"Для нас единство и суверенитет страны – самое важное", – цитирует Моди РИА Новости.

Тем временем в стране растет давление на премьер-министра: Моди обвиняют в том, что правительство не предпринимает никаких мер в связи с ситуацией на границе.

"Почему премьер-министр молчит? Почему он прячется? – написал в Twitter Рахул Ганди, глава "Индийского национального конгресса" – второй по численности оппозиционной партии в стране. – Как смеет Китай убивать наших солдат? Как он смеет забирать нашу землю?"

Пока что индийское военное командование запретило военнослужащим уходить в увольнение и объявило режим повышенной готовности на границе с КНР. Однако оппозиция требует жестких ответных мер именно в отношении Китая.

Стоит отметить, что правительство Моди критикуют в стране и из-за эпидемиологической обстановки. По последним данным, за сутки в Индии от COVID-19 скончались более 2 тысяч человек. Число выявленных случаев заражения за сутки выросло на 10,9 тысячи и по состоянию на 17 июня превысило 354 тысяч человек. С начала пандемии от коронавируса в стране скончались примерно 12 тысяч человек. По данным Worldometers, Индия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости.

 

Боестолкновения на границе Индии и Китая произошли в ночь на 16 июня. По данным местных СМИ, огнестрельное оружие не применялось, однако в результате конфликта погибли 20 индийских военных, а Китай потерял 43 человека убитыми и тяжелоранеными.

Ситуация в приграничной территории Ладакх обострилась в мае – после того, как на одном из участков границы произошел рукопашный бой между 250 военными обеих сторон. Тогда более ста человек получили ранения. Нью-Дели тогда заявил, что китайцы препятствуют нормальному патрулированию вдоль линии фактического контроля. В Пекине же считают, что индийские военные вторглись на территорию КНР.

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