Жертвы не напрасны: Индия и Китай обменялись нотами и договорились о снижении напряженности

Индия и Китай приблизились к разрешению конфликта из-за гибели десятков военных на границе. Глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар пообщался по телефону с китайским коллегой.

Как заявили в КНР, стороны договорились разрешить сложную ситуацию "справедливо" и снизить напряженность.

Ранее 17 июня Джайшанкар заявил протест китайскому министру иностранных дел Ван И. По его словам, китайская сторона "предприняла заранее продуманные и спланированные действия, которые непосредственно привели к насилию и жертвам".

"Войска с обеих сторон должны соблюдать двусторонние соглашения и протоколы, – отметили в индийском внешнеполитическом ведомстве. – Они должны строго придерживаться линии фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий".

Глава МИД Китая в ответ на это тоже заявил протест, передает ТАСС. Ван И потребовал от Нью-Дели провести расследование инцидента и воздержаться от дальнейших провокаций.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, "Индия хочет мира, но если ее подстрекают, Индия способна дать подходящий ответ". Он заверил индийский народ в том, что жертвы среди военных "не будут напрасными".

"Для нас единство и суверенитет страны – самое важное", – цитирует Моди РИА Новости.

Тем временем в стране растет давление на премьер-министра: Моди обвиняют в том, что правительство не предпринимает никаких мер в связи с ситуацией на границе.

"Почему премьер-министр молчит? Почему он прячется? – написал в Twitter Рахул Ганди, глава "Индийского национального конгресса" – второй по численности оппозиционной партии в стране. – Как смеет Китай убивать наших солдат? Как он смеет забирать нашу землю?"

Why is the PM silent?

Why is he hiding?



Enough is enough. We need to know what has happened.



How dare China kill our soldiers?

How dare they take our land?@RahulGandhi #Ladakh #JaiHind #BoycottChineseProducts