На смену "Ратнику" придет "Сотник"

Следующим поколением российской экипировки солдата будущего может стать проект "Сотник". Примерно к декабрю будет сформировано техническое задание Министерства обороны РФ. Комплект должен включать абсолютно новые боеприпасы и средства защиты, рассказал в интервью РИА Новости глава Центрального НИИ точного машиностроения Альберт Баков.

Опытно-конструкторские работы намечены на период с 2020 по 2023 годы. Собеседник агентства особо отметил, что российские инженеры могут снизить вес комплекта и повысить защиту, однако это будет только модернизация, а нужна экипировка именно нового поколения.

Пока в российских войсках стоит на вооружении экипировка "Ратник", а также проходит испытания "Ратник-2". Последний, прежде всего, в полтора раза легче более ранней версии. Количество предметов в новом комплекте увеличилось с 40 до 60. Пластина бронежилета способна остановить бронебойно-зажигательную пулю винтовки Драгунова.