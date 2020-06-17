Минпросвещения утвердило дату первого ЕГЭ

Расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) утвердило Минпросвещения России. Первые экзамены начнутся 3 июля. В этот день выпускники смогут сдать тесты по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

При этом пробные экзамены без участия школьников пройдут 29 и 30 июня. Русский язык выпускники будут сдавать 6 и 7 июля. Экзамены по математике запланированы на 10 июля, 13 июля можно будет сдать ЕГЭ по физике и истории. Обществознание и химия сдаются 16 июля.20 июля планируется экзамен по биологии. 22 и 23 июля сдается письменный экзамен по иностранному языку. Точнее, сразу по пяти иностранным языкам. Это английский, французский, испанский, немецкий и китайский языки. Приказ Минпросвещения вступает в силу с 22 июня. Он размещен на официальном портале правовой информации.

ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться ровно в 10 часов по местному времени. Установлены и резервные даты сдачи экзаменов. Это два дня в июне – 24 и 25 число, а также четыре дня в августе – 3, 5, 7 и 8 числа месяца.

Еще одна новость от Министерства образования и науки: Всероссийский студенческий онлайн-выпускной пройдет 27 июня. В этот же день в безопасном режиме пройдет и школьный выпускной — праздник "Алые паруса".